Descarrilamento de trem no Paquistão mata 16 Dezesseis pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas quando um trem de passageiros descarrilou nesta quinta-feira no sudoeste do Paquistão, ao cruzar uma ponte em mau estado. Oito vagões do Expresso de Quetta saltaram dos trilhos quando o trem atravessava a ponte próxima à cidade de Sibi, disse o chefe dos controladores da empresa Ferrovias do Paquistão, Khalil Ahmad. Um vagão caiu 4,5 metros sobre um terreno e os demais ficaram pendentes da ponte. "Por enquanto ignoramos a causa do acidente", disse Ahmad. Outros funcionários da ferrovia disseram que aparentemente a ponte cedeu com o peso do trem. Não ficou claro quantos passageiros viajavam no trem. Alguns helicópteros do Exército transportaram os feridos e levando equipamentos médicos ao local do acidente, informou a agência estatal do Paquistão. Os trens do Paquistão são antiquados e os acidentes são freqüentes. Mais de 2.000 pessoas morreram em acidentes ferroviários na última década.