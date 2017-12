Descarrilamento deixa ao menos 13 mortos em ferrovia na Índia

Um descarrilamento deixou ao menos 13 mortos e uma centena de feridos na divisa entre os Estados indianos de Odisha e Andhra Pradesh, neste sábado (21).

De acordo com o porta-voz da rede ferroviária, J.P. Mishra, o trem seguia entre as cidades de Bhubaneswar e Jagdalpur. Sete vagões e a locomotiva saíram dos trilhos, próximo da divisa dos dois Estados. Ainda existem pessoas presas nos escombros, mas não foi informado o motivo do acidente.

Em novembro do ano passado, mais de 140 pessoas morreram em um descarrilamento no estado indiano de Uttar Pradesh. Naquele mesmo Estado, outras 38 pessoas morreram em outro acidente em março. / AFP