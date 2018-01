Descarrilamento deixa pelo menos 13 mortos em Cuba Um acidente ferroviário na noite desta terça-feira em Coliseo, no extremo oriente de Cuba, deixou pelo menos 13 mortos e outras 42 pessoas feridas. O trem viajava de Havana para Santiago de Cuba. Uma funcionária do hospital central de Jovellanos, a 125 km de Havana, informou os números do acidente, mas não soube dizer o estado dos feridos, que também foram levados para Matanzas e Cardenas. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Segundo testemunhas, o trem com cinco vagões descarrilou e tombou em seguida.