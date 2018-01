Descarrilamento deixa pelo menos 20 mortos na Índia Um acidente ferroviário deixou pelo menos 20 pessoas mortas e 40 feridos na manhã deste sábado em Andhra Pradesh, no sul da Índia. Oito vagões do trem noturno Hyderabad-Bangalore descarrilaram. Não há informações sobre as causas do acidente. A polícia local acredita que o número de mortos deve aumentar, já que o trem estava em alta velocidade. Segundo informações, o acidente ocorreu em um trecho recém-inaugurado da pista.