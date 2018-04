Descarrilamento mata 15 e deixa 160 feridos na Índia Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas no descarrilamento de um trem no leste da Índia, informou neste sábado um porta-voz da Ferrovia Costa Leste. Quarenta pessoas estão internadas, mas não correm risco de morte, disse J. P. Mishra, porta-voz da companhia ferroviária, em entrevista à Associated Press. O acidente ocorreu na noite de ontem em Jaipur, cerca de 110 quilômetros ao norte de Bhubneshwar, disse Mishra. Encerradas as operações de resgate, as autoridades investigavam os motivos do descarrilamento de 16 vagões do Expresso de Coromandel, disse ele. O comboio seguia de Calcutá a Chennai. Acidentes ocorrem com frequência na rede ferroviária indiana, uma das maiores do mundo, provocados normalmente por falta de manutenção de trens e trilhos. As informações são da Associated Press.