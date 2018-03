Descarrilamento mata nove em Sydney Nove pessoas morreram e 23 ficaram gravemente feridas na manhã de hoje, quando um trem que havia deixado a Estação Central de Sydney com destino a Port Kembla descarrilou numa área acidentada e de difícil acesso nos arredores de Waterfall. As primeiras equipes de resgate chegaram ao trem somente após mais de um quilômetros de caminhada por um terreno rochoso. Algumas pessoas usaram pedras para quebrar as janelas "à prova de vandalismo" dos trens australianos. Cerca de 70 pessoas estavam no trem, entre estudantes e trabalhadores. O condutor do comboio está entre os mortos no acidente. Acredita-se que, no momento do tragédia, o trem estava a cerca de 80 quilômetros por hora.