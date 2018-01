Desce bandeira do Iraque, sobe a dos curdos no Curdistão O presidente da região curda iraquiana, Massoud Barzani, ordenou que se baixassem as bandeiras iraquianas nos edifícios governamentais. No lugar, foram hasteadas apenas bandeiras dessa região autônoma. A decisão está em um comunicado publicado nesta sexta-feira no site do escritório de informação do Partido Democrático Curdo (KDP), dirigido por Barzani, e divulgado em rádios da região. A nota diz que a bandeira iraquiana só será exibida durante eventos e celebrações de caráter nacional. A região autônoma do Curdistão iraquiano compreende as províncias de Arbil, Suleimaniya e Dahuk, situadas no norte do país e habitadas por mais de quatro milhões de curdos-iraquianos. Por enquanto, não houve nenhuma reação oficial a essa repentina decisão, interpretada por analistas como um passo a mais do território, que goza de autonomia desde 1991, em direção à independência. Os curdos-iraquianos têm lentamente ganhado autonomia após a invasão dos EUA ao país, em 2003. Há um temor, por parte dos árabes sunitas, de que os curdos estejam em meio a um processo de separação cada vez maior. Caso esse desejo de independência seja imitado pela maioria árabe xiita, que habita a região rica em petróleo do sul, os sunitas ficariam em uma posição difícil, ocupando majoritariamente uma região pobre do país.