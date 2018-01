"Descoberta" cafeteria no domo da Basílica de São Pedro É a cafeteria italiana típica, com expressos por menos de um dólar. Mas a localização é única - está empoleirada no teto da Basílica de São Pedro. A cafeteria é tão desconhecida que o jornal Il Giornale a colocou na capa nesta segunda-feira, com uma foto do domo da basílica e uma seta apontando o local. Talvez assustados com a súbita atenção na mídia, os garçons se recusaram a informar a que horas o café abre. Aumentando o mistério, há informações conflitantes: Il Giornale diz que a cafeteria abriu nas últimas semanas, mas a agência ANSA afirma que o local passou por uma reforma há meses. Funcionários da basílica disseram desconhecer a nova atração. A cafeteria só é acessível para os turistas que já pagaram o ingresso para visitar o domo. É bem rudimentar: o café é servido numa sala fechada, sem vista para fora. Os clientes têm de beber em pé no balcão, porque não há mesas. O café expresso simples não sai caro para os padrões europeus, a 70 centavos de euro, ou 94 centavos de dólar (R$ 2,50). Mas lá, ao contrário da maioria das cafeterias italianas, não é possível tomar um drinque.