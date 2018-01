Descoberta civilização pré-histórica na Nicarágua Arqueólogos encontraram na América Central o que está sendo descrito como uma civilização até então desconhecida. O local, nas proximidades da costa da Nicarágua no Atlântico, é anterior à era dos maias, e as relíquias descobertas incluem o que parece ter sido um centro de produção em massa de colunas cerimoniais. Pesquisadores vêm trabalhando no local de El Cascal de Flor de Pino há seis anos. Encontraram evidências de uma cidade antiga e diversos vilarejos, numa sociedade que se desenvolveu há 2.700 anos e floresceu por cerca de 1.000. Há monumentos, pinturas em pedras, cerâmica e, o que parece mais notável, uma área onde muitas colunas se formaram a partir da rocha - colunas que depois foram usadas em túmulos. A nova civilização é semelhante a outras sociedades que precederam os maias, encontradas mais ao norte. Especialistas acreditam que isso mostra que o processo que levou ao surgimento das cidades maias, como Tikal, Paleque ou Copan (na Guatemala, México e Honduras) cobriu uma área muito mais ampla do que acreditava a arqueologia até então. Muita pesquisa ainda precisa ser feita em El Cascal de Flor de Pino, mas o local promete revelar muito sobre as diversas sociedades e modos de vida que foram assimilados pela grande cultura maia. As informações são do site da BBC. Para ler o noticiário da BBC em português, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.