Descoberta conta bancária de Fujimori no Japão Uma conta bancária em nome do destituído presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) foi descoberta no Japão com numerosas transferências de dinheiro efetuadas a partir do Peru, informou o secretário-executivo da Coordenadoria Peruana de Direitos Humanos, Francisco Soberón Garrido. "Está comprovada a existência de uma conta bancária de Fujimori. Assim, fica demonstrado que Fujimori mentiu quando, em mais de uma ocasião, negou que mantivesse alguma conta em seu nome no Japão ou em qualquer outro país", declarou Soberón Garrido. Ele garantiu estar em poder de documentos que confirmam a descoberta da conta bancária e a movimentação de dinheiro realizada pelo ex-presidente peruano. Ele disse que apresentará as provas até o fim deste mês à Mesa de Repatriação de Dinheiro Ilegal. Por meio de sua página na Internet, Fujimori negou as acusações.