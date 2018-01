Descoberta de bomba da 2ª Guerra motiva despejos no Japão A descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial (1939-45) que nunca chegou a explodir motivou a retirada de 10 mil pessoas de suas casa em Kobe, no centro do Japão, neste domingo, informou a agência local Kyodo. Homens do Exército tentam desativar o detonador da bomba, de 250 quilos, que se encontra entre as obras de construção de um edifício. Uma área de 300 metros ao redor de onde se encontra a bomba foi isolada pelas Forças de Autodefesa (Exército japonês). Outra medida adotada foi a paralisação do serviço entre duas estações pela companhia ferroviária Hanshin Electric, em função da proximidade ao local.