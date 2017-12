Descoberta fraude de US$ 25 milhões em banco chinês Um novo escândalo nos bancos chineses afetou desta vez o Banco de Comunicações, o quinto maior credor do país, após se descobrir uma fraude de US$ 25 milhões, informou a agência estatal "Xinhua". "Descobrimos um caso de fraude aos clientes em nossa filial em Shenyang, capital da província de Liaoning", disse um porta-voz da entidade. O porta-voz explicou que a fraude foi descoberta durante uma "nova rodada de inspeção interna do banco e de atualização do sistema de gestão da informação sobre os clientes". Os responsáveis da entidade notificaram o caso à Polícia e adotaram "todas as medidas necessárias" para reduzir as perdas, acrescentou o porta-voz, sem dar mais detalhes sobre como aconteceu a fraude. Trata-se do último caso de uma longa lista de escândalos e fraudes no sistema bancário chinês, que está em pleno processo de reforma para se adequar a sua total abertura ao exterior no início de 2007. Por este motivo, os bancos estão aumentando a inspeção de suas contas par lutar contra a corrupção e enfrentam problemas como a alta percentagem de créditos não pagos e a excessiva burocracia que requerem de seus clientes