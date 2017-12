Descoberta na Síria uma cidade da Era do Bronze Uma missão arqueológica descobriu na Síria uma cidade de mais de 5 mil anos, correspondente à Era do Bronze. O tesouro foi encontrado na província de Hama, a 200 quilômetros de Damasco, capital do país. De acordo com o chefe do departamento de Antiguidades de Hama, Radhi al-Eqda, a cidade abriga um templo com uma grande entrada e duas torres, ladeada por duas salas menores. Acredita-se que se tratava de uma sociedade agrária.