Descoberta: o planeta que aquece seu sol Normalmente as estrelas aquecem sua família de planetas, mas numa reversão espantosa, um astrônomo acaba de descobrir uma planeta que está verdadeiramente aquecendo seu sol. Astrônomos canadenses apresentaram, ontem, seu estudo sobre um grande planeta orbitando uma estrela a 90 anos-luz da Terra cujo campo magnético está produzindo ondas de calor em seu sol, num caso inverso ao do nosso Sol que aquece a Terra. O planeta é um dos 119 extra-solares conhecidos. Sua estrela, chamada HD179949, é muito parecida com o Sol. O planeta é um gigante de gás 270 vezes maior que a Terra, quase tão grande quanto Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Ele gira muito próximo de sua estrela, completando uma órbita a cada 3,09 dias, e move-se a 563.000 quilômetros por hora. Evgenya Shkolnik, da Universidade de Colúmbia Britânica, em Vancouver, revelou a descoberta durante um encontro nacional da American Astronomical Society, e explicou que enquanto o planeta orbita causa ondas de calor dentro das camadas gasosas exteriores de seu sol. ?A onda quente move-se através da superfície da estrela, mantendo-se no mesmo movimento do planeta, mas apenas um pouquinho à frente?, ela disse. Shkolnik disse que a medição de mais de 100 órbitas mostrou que a onda quente na face da estrela combina exatamente com o movimento do planeta. A onda quente é causada pelo poderoso campo magnético do planeta, que transfere energia aos gases quentes da brilhante fotosfera da estrela exatamente acima dele. A energia cria manchas brilhantes visíveis, que podem ser detectadas por telescópios ao analisarem determinados tipos de luz ultravioleta. ?Esta é a primeira vez que detectamos um campo magnético fora do sistema solar?, disse Shkolnik. A Terra tem um campo magnético muito forte que ajuda a proteger o planeta das partículas que fluem do sol. Ele é criado pelo movimento do ferro líquido e níquel que envolvem o núcleo da Terra. Segundo Shkolnik, o campo magnético do planeta extra-solar sugere que também tem uma estrutura nuclear que produz energia e força. A energia magnética desse planeta acrescenta cerca de 400 graus centígrados aos 7.760 graus do exterior gasoso da estrela. O próprio planeta se aquece a 1.500 graus.