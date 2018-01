Descobertas armas destinadas a atentado contra o presidente da Geórgia Autoridades da Geórgia anunciaram hoje a descoberta de um esconderijo de armas destinadas a um atentado contra o presidente Eduard Shevarnadze. O anúncio acontece em um momento de tensão, quando se realizam eleições legislativas e a oposição, que se dá como vencedora, tem denunciado fraudes e chamado os eleitores a saírem às ruas. O ministro de Segurança do Estado, Valeri Khaburzania, disse em uma coletiva de imprensa que o esconderijo das armas, descoberto no sábado a poucos quilômetros da capital, Tbilisi, continha granadas antitanques e uma grande quantidade de explosivos. "Segundo nossas informações, estava prevista uma explosão durante o cortejo presidencial para gerar uma instabilidade", afirmou. O ministro atribuiu a tentativa de golpe de Estado a partidários de Zviad Gamsakhurdia, o primeiro ministro da Geórgia independente que foi derrotado em 1992 e se suicidou - ou foi assassinado - dois anos depois. Os "golpistas" não foram presos, mas estão sendo procurados. De acordo com o ministro, eles planejavam atacar com granadas as filas de eleitores e minar o acesso à residência de Eduard Shevardnadze. Fontes opositoras estimam que o número de votantes que não compareceram às urnas pode alcançar 20% e, em alguns lugares, como Zugdidi, onde existe maior concentração de partidários de Gamsakhurdia, pode chegar a 50%. Há dez anos à frente do governo, Shevarnadze, de 75 anos, sobreviveu a duas tentativas de assassinato. Em uma delas, uma granada foi jogada contra sua limosine blindada.