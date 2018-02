Descobertas surpreendem comissão que investiga 11 de setembro O presidente da comissão que investiga os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos disse hoej que algumas descobertas surpreenderam e assombraram o grupo. Thomas H. Kean, o presidente, manifestou esperança de que o relatório final da comissão seja publicado antes das eleições presidenciais de novembro. Os membros da comissão pretendem entregar o relatório final em julho, mas a Casa Branca tem o direito de escolher o momento da divulgação por "razões de segurança". A comissão tem até 26 de julho para apresentar seu relatório. Inicialmente, os trabalhos deveriam ser concluídos em 27 de maio, mas os membros do painel queixaram-se de que a Casa Branca retardou demais a entrega de documentos essenciais para a elaboração do relatório, forçando o adiamento dos trabalhos. Kean, ex-governador republicano de Nova Jersey, também manifestou esperança de que a Casa Branca não adie demasiadamente a divulgação do relatório e o revise rapidamente. "Ninguém tem interesse que o informe fique circulando por Washington durante o período pré-eleitoral e que suas informações sejam filtradas. Não interessa a ninguém que isso venha à tona em setembro ou outubro, no meio das eleições", disse ele ao exigir rapidez na aprovação do texto. "Por isso creio ser do interesse da Casa Branca, do nosso interesse e do interesse de todos que o relatório seja divulgado já em julho", prosseguiu. Quando for publicado, avisou, tanto suas descobertas quanto as recomendações de medidas preventivas chamarão a atenção. "Algumas das coisas que descobrimos me deixaram surpreso e penso que isso também acontecerá com o público", disse Kean em entrevista à emissora de televisão NBC.