Descoberto cemitério de japoneses no centro de Pequim Um cemitério de soldados japoneses, que data da invasão nipônica dos anos 30, foi descoberto em pleno centro de Pequim, informa hoje a imprensa local. Um grupo de arqueólogos investiga a identidade dos restos mortais, que parecem ser de soldados japoneses mortos durante a invasão da China, iniciada em 1932 e encerrada 13 anos depois. A vala comum foi descoberta na semana passada, durante os trabalhos para construir um canal de drenagem em Chaoyang, uma zona comercial e financeira da capital. Segundo os vizinhos, no local existia, há alguns anos, um templo e um cemitério, que foram destruídos para dar lugar aos crescimento imobiliário da capital. O bairro de Chaoyang, em pleno centro de Pequim, encontra- se em plena transformação urbanística com vista aos jogos Olímpicos de 2008.