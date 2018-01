Descoberto depósito de armas em Bagdá As forças americanas descobriram hoje, em uma residência do centro de Bagdá, um depósito com milhares de armas, algumas delas adornadas em ouro. "Certamente esta é uma grande descoberta", declarou um oficial americano que não quis se identificar, em um bairro chique de Bagdá. Segundo ele, foram achados mais de 500 grandes caixas de fuzis do calibre 7.62, 30 caixas de foguetes, 200 caixas de pistolas de 9 milímetros, 200 caixas de Kalashnikov, 100 caixas de fuzis de precisão e dezenas de caixas de granadas. "Mas o mais interessante desta descoberta é que alguns rifles e fuzis têm ouro e inscrições que indicam que se tratam de presentes de Saddam Hussein", salientou o oficial. Nas inscrições, disse o americano, aparecem as palavras: "Presente do presidente da República, Saddam Hussein". A mesma frase está em caixas de madeira, onde também se pode ler: "Fabricados pelas mãos dos mártires da guerra de Al Qadisiya", nome dado pelos iraquianos ao conflito contra o Irã (1980 a 1988), lembrando da grande vitória dos muçulmanos sobre os persas no século 8. Veja o especial :