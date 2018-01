Descoberto no Iraque arsenal com material para fabricar bombas Tropas iraquianas e americanas encontraram, perto de Bagdá, um arsenal com material suficiente para fabricar até 637 bombas, informou hoje o comando americano. Esses explosivos, além de diferentes tipos de armas, foram descobertos no último dia 8, diz uma nota emitida pelo comando americano, na qual se destaca que a operação "privou os "terroristas" desse material. A área da descoberta, localizada perto de uma das margens do rio Eufrates, ao sul de Bagdá, foi inspecionada por especialistas do exercito americano, que encontraram também equipamentos usados na fabricação de bombas, acrescentou o comunicado. A maioria dos ataques e atentados lançados pelos grupos rebeldes e terroristas contra as tropas iraquianas e norte-americanas no Iraque é perpetrada com bombas escondidas nas estradas e avenidas de Bagdá e outras cidades do Iraque. Centenas de civis, membros da Polícia e do exercito iraquiano, além de soldados da coalizão, liderada pelos EUA, morreram em atentados com explosivos.