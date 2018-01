Descoberto o mais antigo templo de Zeus Supremo Arqueólogos que trabalham no leito de um rio nas proximidades do lar mitológico dos deuses gregos descobriram os restos do mais antigo templo conhecido dedicado à figura de Zeus Supremo. A estátua decapitada de mármore, de 2.400 anos, foi descoberta juntamente com 14 colunas com figuras de águias, pássaro que é um dos símbolos da principal divindade da Grécia antiga, disse o arqueólogo Dimitris Pantermalis. A descoberta é importante porque oferece uma imagem de como Zeus era representado durante um período importante de transição na religião antiga. Especialistas acreditam que o Zeus ?Hypsistos?, ou ?Supremo?, emergiu como uma figura mais dominante e universal conforme os gregos se afastavam dos diversos cultos que incluíam dezenas de versões de Zeus. ?Sabemos como os antigos representavam esse Zeus Hypsistos. ë a primeira vez que o vemos?, disse o arqueólogo, que vem chefiando escavações há 35 anos em Dion, perto do Monte Olimpo. Dion é muito conhecida por outro templo, dedicado a Zeus Olímpico, construído entre 413 aC e 399 aC. ?Há uma chance de que a cabeça da estátua seja encontrada?, acrescentou.