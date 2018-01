Descoberto presépio de cocaína na Itália A polícia italiana descobriu, no aeroporto de Fiumicino, em Roma, que um presépio enviado do Peru havia sido feito com cocaína pura, valendo, com valor estimado em cerca de ? 1,5 milhão. O presépio, de três quilos, foi descoberto pelas autoridades alfandegárias e o destinatário, identificado pelas iniciais M.G., foi preso. Fazendo-se passar por um colecionador de arte sacra, no aeroporto M.G., de 50 anos, disse que o presépio era ?uma obra única de arte sul-americana?.