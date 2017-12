Descoberto um sistema solar semelhante ao nosso Astrônomos americanos anunciaram ontem a descoberta de um sistema planetário muito semelhante ao nosso. Nesse sistema recém-descoberto, os cientistas acreditam ter encontrado, pela primeira vez, um planeta parecido com Júpiter orbitando em torno de uma estrela, que, por sua vez, se parece com o Sol. O sistema detectado está relativamente próximo da Terra, a 41 anos-luz de distância, na constelação de Câncer. A estrela localizada em seu centro, a ´55 Cancri´, pode ser vista a olho nu. Um ano-luz equivale à distância que a luz percorre em um ano, cerca de 10 trilhões de quilômetros. Na última década e meia, cientistas descobriram mais de 90 planetas fora do nosso sistema solar, orbitando em torno de outras estrelas. Mas nenhuma dessas recentes descobertas possuía o mesmo potencial que a atual, a ponto de satisfazer uma questão essencial: haveria outros planetas como a Terra no universo? NASA/APA ilustração compara os dois sistemas solares. O da estrela 55 Cancri tem um planeta de massa e órbita semelhantes à de Júpiter. "Esse sistema talvez não seja um irmão do nosso sistema solar. Poderia ser classificado mais propriamente como um primo em primeiro grau", disse ontem Paul Butler, do Instituto Carnegie de Washington, durante entrevista coletiva na sede da Nasa, na capital americana. Ele e Geoffrey Marcy, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, dois dos mais célebres "caça-planetas", como são conhecidos entre os astrônomos, buscam o sistema há 15 anos. O planeta recém-descoberto é o terceiro que se imagina orbitar em torno da ´55 Cancri´. Todos eles mantêm órbitas praticamente circulares, o que os faz estáveis. Dois deles - um do tamanho de Júpiter e outro pouco menor que Saturno - se encontram muito próximos da estrela. O outro é um pouco maior que Júpiter. "Mas há um grande espaço no meio, uma grande região onde um planeta do tamanho da Terra poderia existir e que pode ser estável, segundo os cálculos que estão sendo efetuados", disse Marcy. Movimento Os dois astrônomos são os pioneiros de uma técnica capaz de detectar possíveis planetas em torno de estrelas por meio do exame de uma forma de oscilação produzida nesses corpos. Nenhum dos planetas da ´55 Cancri´ foi observado diretamente. Segundo os cientistas, a possibilidade de que um sistema contenha um planeta com as mesmas dimensões que a Terra multiplica as chances de que ele abrigue formas de vida. "Com 200 bilhões de estrelas na Via Láctea - a constelação em que se encontra o nosso sistema -, há possibilidades de que existam milhões de sistemas planetários, o que abre enormes chances para haver condições como as que têm dado lugar à vida aqui", afirmou Marcy.