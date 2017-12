Descobertos 12 corpos no Iraque; 5 decapitados Forças de segurança iraquianas recuperaram 12 corpos, incluindo cinco decapitados, numa área ao sul de Bagdá, informa a polícia. Os cadáveres foram encontrados durante uma batida em Laltifiyah, 32 km ao sul da capital, informa o tenente Adnan Abdullah. Cinco dos mortos tiveram suas cabeças cortadas e os demais foram mortos a tiros. Dois dos corpos foram encontrados em um canal e os demais, em pomares da região. Todos vestiam trajes civis. Uma família identificou um dos mortos como membro da Guarda Nacional iraquiana, seqüestrado há quatro semanas, disse o tenente. Os demais ainda não foram identificados. Laltifiyah fica na região ao sul de Bagdá apelidada de "triângulo da morte", por causa do grande número de assassinatos e seqüestros cometidos por rebeldes ed criminosos comuns. Em Mossul, norte do país, forças americanas descobriram um depósito que continha armas e mísseis antiaéreos, além de um prédio repleto de explosivos. Entre as armas e munições encontradas havia 4.600 granadas de mão, 25 mísseis terra-ar e 10 foguetes. O local, que cobre uma área e três acres, foi cercado. Mais armas ainda devem ser encontradas ali, segundo militares.