Descobertos 4 cadáveres mutilados no Iraque Quatro corpos humanos mutilados foram encontrados no Iraque, informa um representante do Departamento de Estado dos EUA. Os restos ainda não foram identificados, segundo esse representante, que exigiu que seu nome não fosse divulgado. Um porta-voz da Hallburton Co., maior empreiteira americana em atuação no Iraque, disse que a empresa estava ciente da descoberta dos corpos. Sete americanos são dados como desaparecidos no Iraque.