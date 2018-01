´Descobre quem foi, que eu vou atrás´, diz brasileiro ferido O único brasileiro identificado até agora como vítima dos ataques de quinta-feira a vários trens em Madri foi operado nesta madrugada e está em observação, mas não corre risco de vida. Adeíldo Alves dos Santos, de 28 anos, sofreu uma fratura no crânio com penetração de massa encéfalica. Ele foi submetido a duas cirurgias, uma crânio-encefálica e a outra facial, segundo Milagros Marín, diretora do Hospital 12 de Octobre. De acordo com o vice-cônsul brasileiro Roberto Machado, que esteve no hospital na manhã desta sexta, Adeíldo está bem e consciente. "A primeira coisa que ele me falou foi ´Descobre quem foi, que eu vou atrás?", disse Machado. Observação Segundo Milagros, q ue trabalha na ala de neurocirurgia do hospital, Adeíldo está em condição estável, mas não deve ter alta antes de uma semana. O hospital fica próximo à estação de trem de Atocha, uma das atingidas por bombas. A embaixada também procurou por uma possível cidadã brasileira, Virgínia Andrade, que, de acordo com a lista de vítimas divulgada pelo Ministério do Exterior espanhol, teria sido levada para o hospital Gregorio Maroñón. Mas Virgínia não foi encontrada. O governo espanhol colocou dois telefones à disposição de parentes das vítimas: 900-150 000 e 902-150 003. Para ligações do Brasil, é preciso discar 00 e o número da operadora, seguido de 34.