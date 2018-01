Desconhecidos disparam contra posto militar dos EUA em Kut Desconhecidos dispararam hoje por duas vezes de carros em movimento contra um posto de comando dos Fuzileiros Navais americanos em Kut, em meio a crescente tensão entre tropas dos EUA e seguidores de um clérigo xiita que se autoproclamou administrador da cidade sulista. Ninguém ficou ferido nos incidentes, informou o tenente-coronel Doug Fairfield, oficial de operações do posto de comando de Kut, que faz parte da Força Tarefa Marine Tarawa. Pelo menos 15 marcas de balas eram vistas nas paredes do prédio, uma antiga casa de convidados do Partido Baath que tropas dos EUA estão usando dentro de Kut, 160 km a sudeste de Bagdá. Fairfield classificou os ataques de "fogo de fustigamento" e disse que os marine em Kut têm "segurança suficiente". Segundo ele, os marines responderam brevemente aos disparos. Posteriormente, marines foram vistos acrescentando mais sacos de areia ao redor do prédio. Marines entraram na cidade na semana passada sem resistência, mas desde então disparos foram efetuados contra eles diversas vezes, afirmou Fairfield. Os incidentes ocorreram um dia depois de um impasse na principal ponte da cidade sobre o rio Tigre, onde 200 manifestantes bloquearam um comboio de cerca de 20 veículos militares dos EUA por mais de quatro horas. Um número semelhante de manifestantes voltou a protestar hoje na mesma ponte contra a presença dos americanos, segundo Fairfield. Também na quarta-feira, manifestantes jogaram pedras e feriram levemente um homem local trabalhando como intérprete para os marines e quebraram pára-brisas de vários veículos, inclusive caminhões transportando suprimentos médicos para o hospital da cidade. Os manifestantes são apoiados por Said Abbas, um pregador xiita que ocupou a prefeitura antes de tropas dos EUA entrarem em Kut e se autoproclamou administrador da cidade. Marines acusam Abbas de ter vínculos com o Irã e com grupos que querem a instalação de um governo islâmico no Iraque. Veja o especial :