Desejo dos egípcios é democracia livre dos militares e do clero Ruptura ou avanço? A questão crucial que envolve a crise do Egito é se a queda do presidente Mohamed Morsi representa um retrocesso ou uma etapa na democratização do país. Neste momento, em que o papel das Forças Armadas no novo governo, o desenho da transição para novas eleições e o futuro da Irmandade Muçulmana como partido ainda não estão claros, uma forma de analisar essa questão é comparar a atual crise com outras vividas pelo Egito e pelos outros países da Primavera Árabe.