Desempregados fazem protesto na Arábia Saudita

A Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo e aliada dos Estados Unidos, é governada por monarquia absolutista que não tolera dissidentes.

Mais de 20 manifestantes se reuniram na frente do escritório do ministério da educação em Jidá, enquanto outros 20 fizeram o mesmo na sede do ministério na capital, Riade.

Apesar dos lucros do petróleo, a Arábia Saudita está lutando para reduzir o desemprego, que atingiu o patamar de 10 por cento em 2010.

(Reportagem por Asma Alsharif e Jason Benham)