Desemprego entre palestinos chega a 70%, diz OIT Setenta por cento da população palestina está desempregada e dois terços das famílias vivem com menos de US$ 2 por dia. Essa é a avaliação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que ontem completou uma missão de dez dias para avaliar os efeitos dos conflitos no Oriente Médio. "O setor privado palestino está quebrado e não existem perspectivas de emprego para os habitantes. A tendência é de que a pobreza se agrave ainda mais nos próximos meses", afirmou o chefe da missão da OIT, Friedrich Buttler. Muitos palestinos não podem ir ao trabalho porque estão impedidos de sair dos Territórios Ocupados. Além disso, a maioria das pequenas e médias empresas palestinas acabou fechando suas portas depois de quase dois meses de ataques por parte de Israel. Segundo Buttler, o pior aspecto de toda essa crise é que, em Israel existe a demanda por cerca de 500 mil pessoas para postos de trabalho. Mas o lugar que poderia ser ocupado por palestinos acaba sendo tomado por imigrantes do Leste Europeu e da Ásia, trazidos pelo governo israelense. "Se esses trabalhadores fossem palestinos, não haveria desemprego nos Territórios Ocupados", disse Buttler, que lembra que, em cidades como as de Nablus e Gaza, a estimativa é de que até 80% da população palestina não tenha trabalho. Por enquanto, os 120 mil funcionários da Autoridade Palestina são um dos poucos que tem o privilégio de ter um salário garantido todos os meses. "Os demais habitantes vivem da ajuda de organizações internacionais e de recursos enviados do exterior pelos palestinos que já deixaram a região", afirmou o chefe da missão da OIT. Na avaliação da organização, não são apenas os palestinos que sofrem com os conflitos. Em Israel, muitos setores produtivos e de serviços começam a entrar em crise e existe uma forte ameaça de que o país entre em recessão. Um dos setores em crise é o de turismo. "Em Jerusalem, os hotéis, que acabaram de ser construídos, estão totalmente vazios", completou Buttler.