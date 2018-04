Desencanto marca eleição argentina

Dados extraoficiais indicavam ontem que cerca de 50% dos argentinos não compareceram às urnas para renovar metade da Câmara de Deputados e um terço do Senado, na maior abstenção desde a eleição parlamentar de 2001. O baixo comparecimento teria sido acompanhado de um "voto de castigo" ao governo de Cristina Kirchner e ao seu marido, antecessor e ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007). O casal, segundo pesquisas de boca de urna, teria sofrido duras derrotas nos principais distritos eleitorais, entre eles Buenos Aires - onde teria conseguido apenas 14% dos votos - e as províncias de Santa Fé, Córdoba e Mendoza. No início da noite, os analistas destacavam que, com base nos primeiros dados das pesquisas, os Kirchners ficariam sem maioria no Parlamento pela primeira vez em seis anos de governo e enfrentariam grandes dificuldades. Segundo projeções da consultoria Equis e do Centro de Estudos Nueva Mayoría, o governo perderia entre 13 e 17 deputados, e de 3 a 4 senadores. ''FIM DA ERA KIRCHNER'' Os opositores Gerardo Morales, presidente da União Cívica Radical (UCR), e Adrián Pérez, um dos líderes da Coalizão Cívica, anunciaram ontem à noite que a "era Kirchnerista" chegou ao fim. "Começará um Parlamento no qual ninguém terá maioria absoluta", disse Pérez. Na província de Buenos Aires - maior distrito argentino, com 38,9% dos eleitores - a disputa era acirrada. Ali, assessores do ex-presidente, que encabeça a lista de candidatos a deputado do governista Partido Justicialista (Peronista) e de sua sublegenda Frente pela Vitória (FpV), indicavam uma vantagem de 6% sobre seu rival, o milionário Francisco De Narváez, representante da coalizão União-PRO. Narváez foi capaz de unir peronistas dissidentes com o partido de centro-direita Proposta Republicana. Outras pesquisas, porém, indicavam que a diferença seria de apenas 3%. Segundo pesquisas, Kirchner teria conseguido cerca de 35% dos votos, enquanto que De Narváez, por volta de 32%. Assessores de Kirchner celebraram o primeiro lugar na província de Buenos Aires. Mas, a socióloga Graciela Römer pediu cautela: "Os Kirchners sofrem um duro encolhimento do poder na província de Buenos Aires, seu tradicional reduto. Ali, nas eleições de outubro 2007, eles conseguiram 45% dos votos." Römer disse ao Estado que "isso indica que, em pouco mais de um ano e meio com Cristina, eles perderam 10% de seus eleitores". Analistas também destacaram que o governo perdeu terreno em seu maior reduto, apesar do uso da máquina pública na campanha. Na reta final da campanha presidencial, Cristina havia mobilizado o governo e até mesmo os prefeitos de municípios da Grande Buenos Aires, onde a pobreza assola 49% dos habitantes. "O governo, em todo a Argentina, sofreu uma erosão significativa", constatou Fraga.