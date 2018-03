Desertor afirma que guerrilha vai ''desaparecer'' O agora ex-guerrilheiro ?Isaza? - que facilitou a fuga do ex-deputado Óscar Tulio Lizcano, mantido há oito anos em cativeiro na selva - declarou que "as Farc, neste momento, são um grupo reduzido, sem orientação política, que vai desaparecer". Isaza aguarda tramitação da oferta de Bogotá, que lhe acenou com a possibilidade de viver na França como asilado.