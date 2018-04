Desertor denuncia abusos de forças de Assad

Ammar Cheick Omar, de 29 anos, disse que na primeira vez em que foi obrigado a disparar contra sírios desarmados apontou seu fuzil AK-47 justamente acima de suas cabeças, rezou para que Deus não permitisse que ele se tornasse um assassino, e apertou o gatilho.

Omar nasceu e cresceu na Alemanha, mas emigrou para a Síria, nação de origem de seus pais, em 2004. Sua intenção era estudar Direito, melhorar seu árabe e casar. Em 2010, depois de realizar os sonhos e ter uma filha, ele foi convocado para o Exército, semanas antes do início da Primavera Árabe.

Omar afirmou que sua primeira missão foi em Deraa, onde sua unidade, integrada por 350 homens, foi orientada a conter as manifestações atirando contra estudantes que haviam pichado slogans antigoverno. "Foi muito brutal, você não tem alternativa a não ser disparar. Nunca me esquecerei dos corpos de homens jovens e velhos, e também de mulheres e crianças nas ruas."

Conflito. Ontem, ativistas sírios denunciaram intensos tiroteios e bombardeios das forças leais a Assad em montanhas a noroeste de Damasco. A ação do Exército sírio ocorreu um dia depois de as tropas do governo terem retomado subúrbios no leste da capital.

Segundo os militantes antirregime, mais 30 pessoas foram mortas ontem. / NYT e AP