Desertor do governo de Assad quer unidade da oposição O mais importante desertor da Síria se apresentou como a pessoa que pode unir a fragmentada oposição do país. O brigadeiro general Manaf Tlass, comandante da poderosa Guarda Republicana e filho de um ex-ministro da Defesa que era o temente de maior confiança do pai do presidente, desertou no início de julho e foi para Paris. Atualmente, ele está na Arábia Saudita, país que fornece importante apoio financeiro aos rebeldes, onde declarou ao jornal Al-Sharq Al-Awsat que não vê futuro para a Síria com seu ex-amigo no comando.