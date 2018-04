Desertores formam Conselho Militar na Síria

AMÃ - Desertores do Exército da Síria anunciaram nesta segunda-feira, 6, a formação de um conselho militar para comandar a "libertação" do país do regime do presidente Bashar Assad.

O conselho, batizado de Alto Conselho Revolucionário e destinado a substituir o Exército Livre da Síria, terá como chefe o general Mustafa Ahmed al-Sheikh, o desertor de maior patente que deixou as forças de segurança e foi para a Turquia. O porta-voz será Major Maher al-Naimi, antes representante do Exército Livre.

O anúncio, feito via comunicado, ocorre horas depois de o Exército lançar uma feroz ofensiva contra a cidade de Homs, considerada a capital da revolução contra o governo de Assad.

"Depois de consultas com os desertores por todo o país e cautelosa organização da hierarquia, a formação de um Alto Conselho Revolucionário para libertar a Síria foi acordada em resposta aos pedidos de liberdade e para livrar o país deste governo", afirma a nota.

A revolução contra Assad já dura 11 meses e, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 5 mil pessoas morreram devido à repressão conduzida pelo regime. Nos últimos meses, porém, desertores e opositores começaram a se organizar para lutar contra as tropas de Assad.