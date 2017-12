Desertores russos matam dois policiais Dois desertores do Exército russo assassinaram hoje dois policiais quando estes pararam o carro roubado em que eles trafegavam, no sul da Rússia, informaram autoridades locais. Os dois soldados, armados de pistolas automáticas, desertaram de seus postos na manhã deste domingo. Eles estavam baseados em uma brigada de infantaria em Maykop, região de Krasnodar, no sul da Rússia, segundo Vladimir Ustinov, chefe regional do Ministério de Situações Emergenciais. Os desertores, ambos recrutas, roubaram um carro e seqüestraram seu motorista. Quando foram parados na blitz, abriram fogo, mataram os policiais e roubaram suas armas. Depois, fugiram a pé por uma floresta da região. Um dos desertores foi baleado pela polícia. Cerca de 600 soldados estão envolvidos nas operações de busca.