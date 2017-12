Desfecho deve ficar por conta de Ohio e Flórida O presidente George W. Bush e o desafiante John Kerry trocaram vitórias em Estados onde o resultado da eleição era incerto na noite de terça-feira, numa corrida tensa que continua aberta e cujo desfecho deverá depender de dois Estados onde a apuração talvez não termine hoje - Ohio e Flórida. Mesmo tendo perdido um dos Estados fundamentais na estratégia eleitoral, a Pensilvânia, o presidente Bush declarou que acredita na vitória. Por enquanto, ele segue na frente no número de votos no colégio eleitoral, mas ainda não obteve os 270 necessários para selar a reeleição. Os votos de Flórida e Ohio podem virar o jogo a favor de Kerry. Segundo contagem da Associated Press, Bush estava na frente em ambos os Estados, mas por pequena margem - 52% a 48% em Ohio, 52% a 47% na Flórida. Os democratas esperam obter muitos votos no sul da Flórida, onde a apuração está atrasada.