Desigualdade está por trás de tumultos em Baltimore e Ferguson, diz Obama

NOVA YORK, EUA - Após uma semana de protestos com motivação racial em Baltimore, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta segunda-feira, 4, que os obstáculos enfrentados pelos homens que compõem as minorias desde o nascimento os colocaram em uma posição de ter "todas as probabilidades contra eles".

Obama disse que homens negros e de origem latina sentem a desvantagem e creditou ao sentimento de frustração com suas vidas e oportunidades a intensidade dos protestos recentes ao redor do país.

Ele falou no Lehman College, no bairro nova-iorquino do Bronx, para anunciar o lançamento da My Brother's Keeper Alliance, uma organização sem fins lucrativos resultado de um desdobramento da iniciativa da Casa Branca para aumentar as oportunidades para jovens que pertencem a minorias.

"Esse sentimento de injustiça, impotência, pessoas que não escutam suas vozes, isso ajudou a dar combustível para protestos que vimos recentemente em lugares como Baltimore, Ferguson e bem aqui, em Nova York", disse Obama, se referindo a protestos deflagrados após homens negros desarmados serem mortos pela polícia.

Obama afirmou que continuará a trabalhar com essa questão quando deixar a presidência, num possível indicativo de um envolvimento futuro com a My Brother's Keep Alliance. "Enxergamos a nós mesmos nesses jovens", disse Obama sobre si próprio e sobre os líderes da organização. / REUTERS