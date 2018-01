Desistência de Menem pode prejudicar Kirchner Os analistas políticos consideram que se Carlos Menem (Frente para a Lealdade-Partido Justicialista) desistir de sua candidatura, a esta altura do campeonato, será um problema para Néstor Kirchner (Frente para a Vitória-Partido Justicialista), mas um desastre para ele. Para Kirchner, o problema seria de legitimidade e governabilidade, mas isto seria algo reversível de acordo com a sua capacidade de administração nos três primeiros meses de governo, nos quais terá que gerar confiança e consensos dentro e fora do peronismo. Para os menemistas que acreditam numa desistência de Menem com o fim de desestabilizar o futuro governo Kirchner e ainda brigar pelo poder dentro do peronismo contra o presidente Eduardo Duhalde, os analistas só têm um conceito: insanidade mental. É unânime a opinião de que Menem estaria suicidando-se politicamente ao recuar, muito pior do que "perder feio" para Kirchner. Para a analista Analía del Franco, da consultoria Analogias Research International, "Se Menem desiste, obviamente vai criar um problema de legitimidade inicial, mas esta legitimidade vai estar sendo testada de qualquer forma, com ou sem o segundo turno, porque ela vai estar no exercício do poder, ou seja, no caminho que Kirchner tomará para recomponê-la. Ele estará sendo testado de qualquer forma e terá que fazer alianças e escolher como o fará. Para Menem, sou categórica ao afirmar que se termi na sua carreira porque demonstra que a política para ele é somente um jogo". Manuel Mora y Araujo, da consultoria Ipsos-Araujo y Mora, afirma que se Kirchner "não vai poder dizer que tem 70% , só terá 22% que obteve no primeiro turno e isso pesa, mas nã o muito. Vai depender da forma que vai governar. Fernando De la Rúa teve 50% e acabou da pior forma", compara o consultor. Ele acredita que o mais importante é que se "Menem se retira, evita uma derrota aos menemistas que continuarão na política, como o s governadores, prefeitos e até vereadores que enfrentarão eleições até o fim do ano". Mora y Araujo afirma, por outro lado, que se "Menem desiste da disputa, permitirá aos menemistas evitar uma derrota e lhe abre as portas para que fechem acordos com o utros setores do PJ sem ter o estigma de uma derrota esmagadora". Para o analista do Ibope, Enrique Zuleta Puceiro, afirma que o primeiro efeito de uma renúncia de Menem será a "abertura de um ciclo deliberativo em que Kirchner tratará de suprir a falta do segundo turno com uma roda de negociações e o resulta do será seguramente negativo porque todos os demais tratarão de delimitar o poder de Kirchner". Puceiro avalia que haverá um "compasso de espera e todos vão se submeter ao que vai opinando a população", e é onde entrará a atuação de Kirchner nos primeiros meses. Ele acredita que "não há argumento que justifique a deserção" de Menem e considera "impressionante que desista quem ganhou no primeiro turno", critica.