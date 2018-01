Deslizamento atinge centenas na Guatemala

As fortes chuvas causaram deslizamentos de pedras e lama sobre dezenas de casas na noite de quinta-feira na localidade de Santa Catarina Pinula, a cerca de 22 quilômetros da Cidade da Guatemala.

O secretário executivo da Coordenação Nacional para a Redução de Desastres (Conred), Alejandro Maldonado, explicou que a área, de 169 metros, foi atingida em razão de uma "combinação de fatores", como a presença do Rio Platanitos, a erosão da região e algumas "drenagens ilegais".

O presidente da Guatemala, Alejandro Maldonado, pai do titular da Conred, participou ao lado do filho da entrevista coletiva e afirmou que o deslizamento foi "um fato infeliz" e ocorreu em razão das fortes chuvas que tem caído no país nos últimos dias. O Conred emitiu alerta vermelho para todo o município. / EFE