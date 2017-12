Deslizamento de terra bloqueia via que leva a Machu Picchu Um deslizamento de terra bloqueou na sexta-feira, 2, a estrada de ferro que leva à cidade inca de Machu Picchu, no Peru, devido às chuvas dos últimos dias. O fato, porém, não impediu que cerca de 1.200 visitantes chegassem ao ponto turístico. A empresa concessionária do serviço de trem, a Peru Rail, informou em uma nota que o deslizamento cobriu aproximadamente 40 metros da via no quilômetro 56 da rota Cuzco-Ollantaytambo. O incidente não deixou feridos e a concessionária mobilizou seu pessoal para realizar a limpeza da via. Os turistas que viajaram na sexta à cidadela inca tiveram de sair do trem na metade do caminho para poder chegar ao destino, acrescentou a nota da Peru Rail. Os visitantes que haviam comprado bilhetes para a sexta tinham a opção de trocá-los por ingressos para outro dia ou pedir o dinheiro de volta. Para chegar a Machu Picchu é necessário usar o trem ou fazer uma caminhada de vários dias pelo Caminho Inca. Cuzco, Departamento (Estado) onde situa-se Machu Picchu, é um dos locais do Peru que mais sofreram com as chuvas das últimas semanas. Segundo a Defesa Civil peruana, os temporais deixaram ao menos 11 mortos.