Deslizamento de terra deixa 11 mortos na ilha de Java Onze pessoas morreram em um deslizamento de terra em um povoado da ilha de Java, na região central da Indonésia, informaram fontes policiais. Segundo o coronel Handi Geniardi, chefe da Polícia de Padalarang, a ocorrência foi registrada na aldeia de Nyalindung neste sábado. Cerca de 80 pessoas participaram das tarefas de resgate. "Os corpos foram levados a hospitais nas localidades de Cianjur, Cimali e Padalarang", de onde procediam as vítimas, disse Geniardi, segundo o serviço de notícias "Detikcom". O policial explicou que, embora o motivo do deslizamento ainda esteja sob investigação, o acidente pode ter sido provocado por um erro humano, já que as vítimas realizavam trabalhos de remoção de terra no momento da tragédia.