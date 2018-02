Deslizamento de terra deixa 15 mortos na Indonésia

Pelo menos 15 pessoas morreram e 49 continuam soterradas depois de um deslizamento de terras na noite desta terça-feira, 23, em decorrência de chuvas torrenciais que atingem a ilha de Java, na Indonésia.

As autoridades do país chegaram a afirmar que havia poucas esperanças de retirar sobreviventes do local, mas durante a manhã de quarta-feira, pelo horário local, 15 sobreviventes foram retirados com vida. Eles sofreram ferimentos de diferentes gravidades, e foram transferidos para hospitais da região.

A operação de salvamento com escavadeiras, conduzida por policiais e militares, está sendo dificultada pelo tamanho da cratera que foi aberta.

O local do acidente fica em uma área montanhosa de difícil acesso, lamentou o porta-voz da Agência Nacional de Enfrentamento de Desastres, Priyadi Kardono.

As chuvas continuam a cair, o que obrigou a evacuação de aproximadamente 600 moradores da zona afetada pelo desmoronamento.

O presidente da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, deve visitar o local na tarde desta quarta-feira.