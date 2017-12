Deslizamento de terra deixa 3 mortos e 5 feridos na Colômbia Um deslizamento de terra causou hoje a morte de três crianças e deixou outras cinco pessoas feridas em uma zona rural do departamento (Estado) de Antioquia, no noroeste da Colômbia. As vítimas estavam em dois domicílios de camponeses que foram arrastados pelo deslizamento. Um porta-voz policial disse à imprensa local que o deslizamento matou dois irmãos, uma menina de 2 anos e um menino de 6, além de um primo deles, de 4 anos. Outras duas crianças e três adultos de uma mesma família ficaram feridos no incidente, que foi causado pelas chuvas que atingem grande parte do país. Desde meados de março, a Colômbia enfrenta um forte temporada de precipitações que deixou mais de 130 mortos, 240 feridos e quase 200 mil desabrigados, segundo os registros da Cruz Vermelha da Colômbia.