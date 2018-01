Deslizamento de terra deixa quatro mortos na Colômbia Um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que assolam Bogotá há semanas matou quatro pessoas de uma mesma família, duas delas menores de idade. O comandante do Corpo de Bombeiros de Bogotá, major Freddy Novoa, disse à imprensa que a tragédia ocorreu no bairro Caracolí, em uma região populosa de Ciudad Bolívar, ao sul de Bogotá. A casa na qual se encontravam as quatro pessoas foi coberta pela lama formada pelas chuvas que têm caído sobre Bogotá e, em geral, todo o departamento de Cundinamarca. As casas próximas foram evacuadas por causa do risco de também serem atingidas por deslizamentos de terra. O diretor operacional da Defesa Civil, coronel Eugenio Alarcón, disse que a população que reside próxima aos rios Magdalena e Cauca deve ficar em alerta, pois pode haver transbordamentos.