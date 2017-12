Deslizamento de terra deixa sete mortos na Índia Explosões para a duplicação de uma estrada numa região montanhosa da Índia desencadearam deslizamentos de terra que resultaram na morte de sete pessoas, informou a imprensa local. Outras 15 pessoas ficaram feridas. Grandes pedras rolaram sobre a estrada, indo na direção de centenas de peregrinos que visitavam santuários hindus em Kedarnath e Badrinath, 330 quilômetros a nordeste de Nova Délhi, informou a emissora de televisão Star News. Ashok Kumar, funcionário do governo de Uttranchal Pradesh, no norte da Índia, disse que os explosivos foram manejados por operários que trabalhavam na duplicação da movimentada rodovia. As chuvas de monção antecipadas também contribuíram para os deslizamentos, disse Kumar. Os 15 feridos estão hospitalizados, concluiu.