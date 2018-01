Deslizamento de terra faz 12 mortos na ilha de Java Ao menos 12 pessoas morreram e outras duas ficaram feridas no deslizamento de terra de uma montanha que estava sendo escavada de forma ilegal na ilha de Java, segundo informou nesta quarta-feira uma fonte da polícia de Jacarta. A fonte declarou que o acidente ocorreu na terça-feira no distrito de Cipatat, em Java Ocidental, e que as autoridades seguem investigando as causas. "Doze mortos foram identificados. Equipes especializadas seguem investigando se o que ocorreu foi um acidente ou foi um crime de negligência", declarou a fonte. A fonte descartou que o deslizamento tenha ocorrido por causas naturais, já que nos últimos dias pouco choveu na região. Testemunhas entrevistadas pela rede de televisão local "Metro TV" afirmaram que os trabalhadores não cumpriam com as medidas mínimas de segurança e que trabalhavam de forma ilegal, já que a licença de escavação estava vencida.