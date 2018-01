Deslizamento de terra mata 13 no Afeganistão Um deslizamento de terra matou 13 pessoas e destruiu cinco casas num vilarejo do norte do Afeganistão, informam autoridades. A vila Ghaul Dori, na província Sari Pul, foi atingida pela avalanche de pedras e lama na quarta-feira, mas foram necessários dois dias para que a notícia chegasse às áreas centrais do país. A região do desastre não tem telefones e só é acessível por veículos com tração nas quatro rodas, disse o governador Sayed Iqbal Munib. As causas do desastre são desconhecidas. Tem havido uma onda de avalanches e deslizamentos no Afeganistão em tempos recentes. Acredita-se que o desflorestamento indiscriminado e ilegal seja responsável por parte dos incidentes. Mesmo na região da capital, Cabul, tem havido a derrubada indiscriminada de árvores, principalmente para a produção de lenha para o inverno. A cidade está coberta em mais de 30 centímetros de neve há 24 horas, o que torna ávida difícil para centenas de milhares de cidadãos pobres. No ano passado, Mai SDE 300 pessoas morreram de doenças provocadas pelo frio no país.