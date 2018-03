Deslizamento de terra mata 19 em fábrica de tijolos na China

Dezenove trabalhadores morreram após um deslizamento de terra em uma fábrica de tijolos na cidade de Luliang, na província de Shanxi (norte), segundo informou neste sábado, 14, a agência oficial Xinhua. Veja também: Explosão em mina de carvão mata 27 trabalhadores na China O incidente ocorreu na sexta-feira, 13, às 10h20 no horário local (23h20 de Brasília) em uma montanha próxima a Luliang e pertencente ao distrito de Lishi. Os serviços de emergência explicaram que o deslizamento de terra destruiu as instalações da empresa, prendendo mais de 20 empregados, dos quais por enquanto só um pôde ser resgatado com vida. Durante a tarde de ontem, foram encontrados os cadáveres de 16 funcionários entre os escombros, e posteriormente as equipes encontraram outros três corpos. "Estava trabalhando na fábrica quando vi uma enorme massa de terra caindo da montanha", explicou Wu Sandan, o empregado resgatado. "Consegui sair correndo, mas logo em seguida fui atingido por placas que caíam do teto", acrescentou. Os trabalhos de salvamento tiveram que ser suspensos durante a noite perante os indícios de outro iminente deslizamento de terra e rochas na zona. Todas as equipes de resgate deslocadas à zona do acidente, formadas por mais de 300 pessoas e 20 máquinas, foram evacuadas para evitar mais acidentes. Trata-se do segundo acidente mortal em centros de trabalho ocorrido em Shanxi durante as últimas 24 horas, depois uma explosão ocorrida em uma mina de carvão, que causou 27 mortes.