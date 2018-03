Deslizamento de terra mata 60 mineiros na República Democrática do Congo

NAIRÓBI - Pelo menos 60 mineiros morreram, na última segunda-feira, 13, em razão de um deslizamento de terra ocorrido em uma pedreira situada em uma área remota do nordeste da República Democrática do Congo (RDC), informou a emissora congolesa "Radio Okapi", patrocinada pela ONU. A tragédia, na região de Pangoy, só foi divulgada agora.

Os mineiros trabalhavam em uma pedreira a cerca de 100 metros de profundidade quando aconteceu a tragédia. A zona é rica em minerais como ouro e columbita-tantalita, que é utilizada na fabricação de diversos dispositivos eletrônicos. Milhares de pessoas ganham a vida na República Democrática do Congo em minas artesanais que não contam com medidas de segurança apropriadas, pelo que estão expostas a acidentes com frequência.