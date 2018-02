Deslizamento de terra mata 8 no norte do Nepal Um grande deslizamento de terra neste sábado matou pelo menos oito pessoas no norte do Nepal e deslocou a água de um rio, formando um lago que ameaça alagar diversos vilarejos, de acordo com autoridades. O número de mortos pode aumentar porque muitas casas ficaram soterradas por pilhas de rochas e terra ou submersas, explicou o policial Arun Chetri, acrescentando que ainda não é possível determinar a quantidade de pessoas desaparecidas no desastre.